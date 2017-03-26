Yalçın Akdoğan: Mevcut sistem, bitmiş, vefat etmişti

KAYSERİ'de TOKİ konutları bilgilendirme toplantısında konuşan Ak Partili Yalçın Akdoğan, "Mevcut sistem devam etse, Erdoğan olmasa bu sistem yürür mü Bu sistem vefat etmişti, bitmişti. Ak Parti iktidarı sayesinde, Tayyip Erdoğan sayesinde ite kaka ite kaka bir yere getirdik" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katıldığı toplantıdaki konuşmasında Akdoğan, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını 15 Temmuz’da ise darbe girişiminde bulunulduğunu anlattı. Yalçın Akdoğan, "Topu bir araya geldi, Tayyip Erdoğan'ı deviremediler" dedi.

Referandumda 'evet' çıkması gerektiği görüşünü savunan Akdoğan, mevcut düzenini Ak Parti iktidarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ite kaka ite kaka bir yere getirdiklerini kaydetti. Akdoğan, "Normalde bu sistem bitmişti, yürümüyordu. Güçlü bir tek parti iktidarı, güçlü bir lider Türkiye’yi bir yere taşıdı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, referandumda 'hayır' çıkması halinde cumhurbaşkanı, başbakan, hükümetin yerinde duracağını söylediğini , bunu da Ak Partililerin rehavet içinde olması için yaptığını ileri süren Yalçın Akdoğan, "Buna aldanmayın. O Kılıçdaroğlu, ertesi gün, dünyayı başımıza yıkar. Cumhurbaşkanı orada oturamasın, başbakan oturamasın, hükümet yerinde durmasın diye yeri göğü inletir" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Bizden sonrakilerin, bizim yaşadıklarımızı yaşamaması, bizim çektiklerimizi çekmemeleri ve daha huzurlu, mutlu olabilmeleri için 16 Nisan’da vereceğimiz karar, yavrularımıza vebaldir. Bizim yaşadıklarımızı, yavrularımızın yaşamasını istemiyorsak, vereceğimiz karar evet olmalıdır" dedi.

DHA