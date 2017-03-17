Yalçın Topçu: 16 Nisan medeniyet coğrafyamızın geleceği için de hayırlara vesile olacak

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)– CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, yeni anayasanın oylanacağı 16 Nisan'daki referandumla ilgili olarak, “16 Nisan, milletimizin geleceği değil sadece, medeniyet coğrafyamızın geleceği içinde hayırlara vesile olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, konferansa katılmak için geldiği Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Burada açıklama yapan Topçu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun önemine dikkat çekti. Topçu, “Evet verenler cennetlik, hayır verenler de cehennemlik diye bir şey yoktur. Bu, hayır tarafında duran FETÖ ve PKK sözcülerinin yapmış olduğu, toplumu kamplaştırmak için bir iftiradır. Hayır oyu verenler de demokratik hakkını kullanacaklar. Hayır oyu veren vatandaşlara sesleniyorum; ay yıldızlı bayrak altında kıyamete kadar beraber yaşama kararlılığında olan vatandaşlarımız. Hayır verebilirsiniz, ama sağınıza solunuza bir bakın bakalım, kiminle o hedefe gidiyorsunuz. Terör örgütlerine ne oluyor da, ‘Tayyip Erdoğan’ın kafasını yüzde yüz hayır diyerek duvara vuracağız’ deniliyor. Vatandaşımızın kimlerle durduğunu bilmesi gerekir. İnşallah 16 nisan milletimizin geleceği değil sadece medeniyet coğrafyamızın geleceği için de hayırlara vesile olacak. Bu işten hayır çıkacak inşallah. Onların hayırsız hayırı değil. Hayır değil, hayır çıkacak inşallah" dedi.

Hollanda ile yaşanan gerilime de değilernen Yalçın Topçu, "Tarihe iyi baksınlar; ay yıldıza düşmanlık herkese kaybettirmiştir. Ay yıldızla dostlukta fayda vardır. Hollanda gibi bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletle, terör örgütlerine partnerlik yaparak düşmanlık etmesi, Hollanda’nın bizzat vatandaşlarına kaybettirir. Üstlerine, atlarını ve itlerini saldıkları insanlar kendi vatandaşlarıdır. Köpekleri tarafından ısırttıkları, Hollanda ordusunda askerlik yapmış birisidir. Hollanda halkı sanıyorum ki siyasi akıl tutulması ile karşı karşıya olan iktidarlarını mutlaka sorgulayacaklardır. Bu seçimlerin neticesi zaten onu gösterdi. Hollanda halkının hak ve menfaatleri Türkiye Cumhuriyeti devleti ile dostlukla geçer. Türkiye Cumhuriyeti devleti kendine yapılan en ufak bir şeyin karşılığını verecek güç ve kuvvettedir. Bunlar gerek diplomasi, gerek siyasi, gerek diğer yönüyle karşılığı verilecektir. Zaten Cumhurbaşkanımız bunu en üst noktadan ifade ediyor. Hollanda bunun hesabını ödeyecek" şeklinde konuştu.

DHA