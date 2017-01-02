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Ordu Haberi: Yalçın Topçu ve Ak Parti milletvekilleri Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti

Yalçın Topçu ve Ak Parti milletvekilleri Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti
16:202 Ocak 2017
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Yalçın Topçu ve Ak Parti milletvekilleri Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti
Yalçın Topçu ve Ak Parti milletvekilleri Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanı Yalçın Topçu ve bazı AK Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyet, Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde şehit olanlar için dua edip karanfil bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in de aralarında olduğu heyet, Dolmabahçe Şehitler Tepesini ziyaret etti. Topçu ve beraberindeki milletvekilleri ellerindeki karanfilleri Şehitler tepesine bıraktıktan sonra dua etti. Heyet Şehitler Tepesi'nden sonra terör saldırısına hedef olan Reina'ya geçti.


 

DHA

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