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Kütahya Haberi: Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
14:362 Ocak 2017
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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, 82 yaşındaki Kaya Aksu, evinde belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Gediz'in Yenikent Beldesi Yenimahalle'de, Kaya Aksu'ya ait 2 katlı evde bugün saat 04.00'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evi sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Yenikent, Gediz, Eskigediz ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, Aksu yanarak öldü. Aksu'nun cesedi morga kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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