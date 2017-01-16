Yalnız yaşadığı evde öldürülen iş adamının zanlıları yakalandı

KADIKÖY'de 72 yaşındaki iş adamı Jak Levi yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayı Jak levi’nin yanında çalışan bakıcısı ve onun kocasının yaptığını tespit etti. Evden bir miktar para ve bir kasa alarak kaçtıkları öğrenilen karı koca şüpheliler yurt dışına kaçmaya çalışırken Trabzon’da gözaltına alındılar. Şüpheliler İstanbul’a getiriliyor.

Kadıköy, Caddebostan, Çamfıstığı Sokak'ta yaşayan Jak Levi (72) dün yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Jak Levi’nin bıçaklanarak öldürüldüğü, saldırganların evden bir miktar para ve bir kasayı alarak kaçtıklarını belirledi.

Olayın Jak Levi’nin yanında çalışan bakıcı kadın ve onun eşi tarafından gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine tüm sınır kapıları uyarıldı. Polisin aldığı önlemler kısa sürede sonuç verdi. Trabzona giderek, oradan Gürcistan’a kaçmaya çalışan karı koca şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar para bulunduğu öğrenildi.

DHA