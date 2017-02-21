Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Hüseyin Dilsiz, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Mudanya’nın Yalıçiftlik Mahallesi'nde Hüseyin Dilsiz'in yanlız yaşadığı ahşap evde bugün yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, yan binalara sıçramadan söndürdü. İçeride araştırma yapan ekipler, Hüseyin Dilsiz'in cesediyle karşılaştı.

Hüseyin Dilsiz'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA