Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

SAMSUN'da, 2 katlı evin ikinci katında yanlız yaşayan 77 yaşındaki Fatma Yardım, çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü.

Olay dün Tekkeköy İlçesi Antyeri Mahallesi Antyeri Sokak üzerinde meydana geldi. 2 katlı evin ikinci katında yanlız yaşayan Fatma Yardım'ın evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını su sıkarak söndürdü. Evin içinde yapılan araştırmada ev sahibi Fatma Yardım baygın vaziyette bulundu. Dumandan etkilendiği iddia edilen Yardım, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye reğmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA