Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Onur Mehmet Özdemir, evinde ölü bulundu.

Müftü Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Onur Mehmet Özdemir'den haber alamayan yakınları, eve gitti. Kapıyı çalan yakınları, açan olmayınca pencereden içeri girdiklerinde Özdemir'i yatağında hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Onur Mehmet Özdemir'in öldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA