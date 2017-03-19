Yalova Belediye Başkanı Salman, Varto'da 'hayır' oyu istedi

YALOVA Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, kayyum atanan Muş’un Varto İlçesi'nde esnafı ziyaret ederek referandumda 'hayır' oyu kullanmalarını istedi.

Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur'un davetlisi olarak Varto'ya geldi. Salman, CHP İl Başkanı Adanur ve CHP İlçe Başkanı Gönül Ballı, partililerle bir araya geldi. Daha sonra ensafı dolaşan Vefa Salman, seçim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Esnaftan 'hayır' oyu isteyen basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Amacımız Muş’u gezip görmek, buradaki parti üyelerimize destek verip, morallerine moral katmak. Referandum sürecinde de vatandaşa doğruyu anlatmak" diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Gönül Ballı ise "Yalova Belediye Başkanımız bizi ziyarete geldi. Referandumla ilgili olarak 'hayır' oyu kullanmamız için uyarılarda bulundu" dedi.

Başkan Vefa Salman ve beraberindekiler vatandaşlara referandumla ilgili olarak üzerinde 'hayır' yazılı olan çakmak, kalem, şapka ve broşür dağıttı.

DHA