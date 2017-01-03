Yalova'da 'Ebenin adını sokağa verdin' tartışması

YALOVA Belediye Meclisi’nde üyeler ve başkan arasında 'ebe isminin sokağa verilmesi' tartışması yaşandı. Ak Partili üye Ahmet Özsümer ile bağımsız üye Faruk Kırtay, önerdikleri isimlerin sokaklara verilmemesine tepki gösterdi. Kırtay, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ebesinin ismini dahi sokağa vermekle eleştirdi. Bunun üzerine Başkan Salman o kişinin kendisiye birlikte yine önerisi kabul edilmeyen Özsümer ve çok sayıda Yalovalının da ebesi olduğunu söyledi.

Yalova Belediye Meclisi, Ocak ayı son birleşimi, Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı' harekatında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın ismi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki 57. Sokak’a verildi.

Birleşimde, Ak Partili Meclis Üyesi Ahmet Özsümer’in merhum öğretmen Zehra Atalay’ın, bağımsız üye Faruk Kırtay’ın da yazar Nuri Taner’in isimlerinin yeni oluşturulacak bir sokağa verilmesi talebi gündeme geldi. Komisyon tarafından uygun bulunmayan bu talepler oylama ile kabul edilmedi.

Konuyla ilgili söz alan Faruk Kırtay alınan kararı eleştirerek, “Son zamanlarda Sayın Başkan, ebeniz dahil sokaklara bir çok isim verdiniz. Bu ismin verilmemesini anlamıyorum. Nuri Taner’in 85’e yakın eseri var. Yalova’da iz bırakmış şahsiyetlerden birisi. 25-30 yıl Yalova’da öğretmenlik yapmış birisi. Bu komisyon bu kişiyi araştırıp da bir karar verseydi. Gelecek kuşaklara Yalova’yı öğreteceksek bu insanların eserleriyle geçmişimizi öğreteceğiz. O kadar çok insanlara isim verildi. Bunu en çok hak eden kişilerden birisidir Nuri Taner. Önümüzdeki günlerde bir önergeyle bir teşebbüste bulunacağım" dedi.

Belediye Başkanı Vefa Salman ise Ahmet Özsümer ile ebelerinin aynı olduğu söyledi.

Yalova ve çevresinde yaklaşık 60 yıl önce aralarında Belediye Başkanı Vefa Salman ve o dönemde dünyaya gelen bir çok tanınan kişinin doğumunu gerçekleştiren Ebe Sevim Emre'nin adı 2016 yılında kentte bir sokağa verilmişti.

DHA