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Yalova Haberi: Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
16:1316 Şubat 2017
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Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

YALOVA’da Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli, kent girişinde yapılan kontrolde de terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 5 öğretim görevlisinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Yalova girişinde oluşturulan denetim noktasında yapılan kontrollerde de FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

DHA

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