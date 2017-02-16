Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

YALOVA’da Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli, kent girişinde yapılan kontrolde de terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 5 öğretim görevlisinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova girişinde oluşturulan denetim noktasında yapılan kontrollerde de FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

DHA