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Yalova Haberi: Yalova’da okullar tatil

Yalova’da okullar tatil
16:178 Ocak 2017
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Yalova’da okullar tatil
Yalova’da okullar tatil

YALOVA’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullar 9 Ocak Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.
Yalova Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Müdür Turan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü, bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür."
Müdür Turan, 10 Ocak Salı günü için ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

 

DHA

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