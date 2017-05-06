Yalova’da ölüme neden olan sürücü tutuklandı

YALOVA'da 27 Nisan'da yönetimindeki otomobille çarptığı 21 yaşındaki Osman Yazıcı'nın ölümüne neden olduğu öne sürülen ve kaza yerinde aracını bırakıp kaçan 41 yaşındaki sürücü Halim Karakuş yakalanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Karakuş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

Yalova'da merkez Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet Köyü'ne yaya olarak giden Osman Yazıcı'ya 27 Nisan saat 04.00'te sürücüsünün Halim Karakuş olduğu tespit edilen 77 DK 857 plakalı otomobil çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulurken sürücü, hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Oğullarından haber alamayan Yazıcı ailesi üyeleri evlerinin yakınındaki yol kenarında çocuklarının cesedini sabah saatlerinde buldu. Gencin ölümüne sebebiyet verdiği ve kaza geçiren genci ölüme terk ettiği iddia edilen sürücü Halim Karakuş olaydan 1 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Karakuş ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine Karakuş tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

“Şüpheli H.K. hakkında 27 Nisan 2017 günü gece 00.04 sıralarında sevk ve idaresindeki 77 DK 857 plakalı araçla Adnan Menderes Mahallesi Hacı Mehmet Köyü yolu üzerinde yaya olarak yürümekte olan Osman Yazıcı'ya çarparak ölümüne sebep olmak suçundan soruşturma başlatılmış olup, olay yerine keşif yapılıp düzenlenen bilirkişi raporuna göre şüpheli H.K. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz üzerine çıkarıldığı mahkemede 03.05.2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.”

DHA