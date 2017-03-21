Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YALOVA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdüren Yalova Emniyeti Uyuştucu ile Mücadele Şubesi Müdürlüğü, bu kapsamda bir hafta boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda 1492 Ecstasy hap, 1.5 kilo toz esrar, 935 gram sentetik kannabinoid, 134 gram kubar esrar, 56 gram metanfetamin ve 112 adet ‘fişek’ tabir edilen satışa hazır sentetik kannabinoid ile bin paket kaçak sigara, kurusıkı tabancadan çevrilme tabanca ve bu silaha ait bir şarjör ele geçirdi. Toplam 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda bazı uyuştucuların cam kavonoz içerisinde toprağa saklandığı ortaya çıktı. Operasyonlarla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA