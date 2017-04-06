Yalova’da yan bakma cinayeti

YALOVA’nın Termal İlçesi’nde, 20 yaşındaki T.K. yan bakma yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki Azat Dağkuşu’nu bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dağkuşu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonra motosikletle kaçan T.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Gökçedere Mahallesi Termal Kaplıcalarında meydana geldi. Caddede dolaşan Azat Dağkuşu ve T.K. arasında yan bakma yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran T.K., Azat Dağkuşu’nu 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dağkuşu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklama olayı sonrasında motosikletle kaçan T.K., Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ve Termal İlçe Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla yakalandı. Güvelik kameralarında motosikletin plakasını tespit eden polis, T.K.’yı gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.K., Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA