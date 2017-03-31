Yalova’daki FETÖ davasında, 9 tahliye, 7 tutuklama kararı

YALOVA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, aralarında tüccar ve esnafın olduğu, 47'si tutuklu, 103 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. 9 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tutuksuz sanıklardan 7'si tutuklandı.

Yalova’da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde özel olarak hazırlanan salonda 21 Mart’ta Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmeye başlanan FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili davada ara karar verildi. Tutuklu bulunan 47 sanıktan 9’u, etkin pişmanlığa yönelik savunma içerikleri, yaş ve sağlık durumları göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 9 sanığa ayrıca yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Mahkeme, tutuksuz yargılanmakta olan 56 sanıktan 7'sinin tutuklanmasına karar verdi. Bu sanıkların tutuklanmasında, Bylock kullanması, güçlü suç isnatları olması ve yurt dışına kaçma potansiyelleri gerekçe gösterildi.

Mahkeme heyeti, davada adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan tüm sanıkların yurtdışı çıkış yasaklarının devamına da hükmetti. Heyet ayrıca 103 sanığın davasını farklı celselere bölerek yargılanmalarına karar kıldı.

Mahkeme heyeti ara kararında sanıklar Fetullah Gülen, Tayfun Tuna, Ömür Kopuz, Sibel Demir, Yasin Alan, Zarif Tatar, Ahmet Kirmiç hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

DHA