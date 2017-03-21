Yalova’daki FETÖ davasının görülmesine başlandı

YALOVA’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik açılan davada, 47’si tutuklu toplam 103 sanığın yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 15 gün sürmesi beklenen duruşmaların ilk gününde sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde oluşturulan duruşma salonuna getirildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Yalova’da açılan davanın görülmesine başlandı. Yalova Adliyesi’ndeki salonların yetersiz olması nedeniyle Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün toplantı salonu Yalova Ağır Ceza Mahkemesi salonuna dönüştürüldü.

103 sanıklı duruşmada tutuklu olan 47 sanık, Kocaeli’ndeki cezaevinden Yalova’ya getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın yapılacağı alana getirilen sanıklar, jandarma eşliğinde mahkeme salonuna alındı. Tutuksuz olarak yargılanacak 56 kişi ise duruşmanın başlayacağı salonda hazır bulundu.

Duruşma FETÖ üyeliği ile suçlanan aralarında esnaf, öğretmen, sanayici, tüccar ve çeşitli meslek gruplarından 47’si tutuklu 103 sanığın kimlik tespitiyle başladı. Sanıklar için oluşturulan iddianame de mahkemede okunacak. Sanıkların ifadeleri ve savunmaları ise bir sonraki günlerde alınacak. Sanık yakınları ise duruşmayı ayrı bir salondan televizyon ve kamera sistemiyle izledi. Yalova Emniyeti ise hem enstitü girişinde hem de çevresinde geniş güvenlik aldı.

DHA