Yalvaç'ta seralar kardan çöktü

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde 2 gün boyunca aralıklı yağan kar, seralara zarar verdi. Demir ve naylondan yapılma seraların çatısı, biriken kar yığınlarına ağırlığını taşıyamayıp çöktü.

Yalvaç'ta geçen çarşamba başlayan kar yağışı 2 gün etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Kar, ağırlıklı olarak ilçede domates ve salatalık üretilen sera alanlarına zarar verdi. Demir ve naylondan yapılan birçok seranın çatısı, bireken kar yığınının ağırlığı nedeniyle çöktü. Yaklaşık 1400 dekar seranın bulunduğu ilçede çok sayıda seranın bu şekilde çöktüğü belirtildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sera üreticisi Nuri Kendirli, toplam 900 dekar sera alanının zarar gördüğünü söyledi. Kurusarı Köyü sınırlarında 50 dekar serası bulunduğunu aktaran Kendirli, "Buraya 2 milyon 500 bin TL harcama yaptım. Şu anda hepsi yerle bir oldu" dedi.

Üretici Ferhat Bozkurt, "35 yıldır İstanbul'da ticaretle uğraşan biriyim. Memleketime yatırım yapayım diye geldim, sera kurdum. 2 yıl gayet güzel geçti ama bu karla her şey mahvoldu. Devlet bize yardım etmezse yandık, resmen silindik, yok olduk. Zarar sadece seraların yıkılmasıyla da sınırlı kalmadı. Seralarda dekar başına 10 ton mal üretimi vardı, şimdi bu malı da üretemeyeceğiz. Bu da hem bizim hem ülke ekonomisinin zarar hanesine yazılacak. Antalya'da üretim bitince burası başlıyordu. Yayla şartlarında üretim yapıldığı için Antalya'dan daha leziz ürünler yetiştiriyorduk" diye konuştu.

Üretici Hasan Gündoğaçlı, birinci sınıf galvanizden 10 dekarlık sera kurduklarını ve 500 bin TL harcama yaptıklarını anlatırken, zararın devlet tarafından karşılanmasını beklediklerini kaydetti.

'ÖNLEM ALDIK AMA YETERLİ GELMEDİ'

Üretici Havva Bilici, uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra memlekete dönüş yaptıklarını belirtirken, "Devlet 'Büyükşehirlerden köylere inin bir karış kuru toprak bırakmayın, ekin biçin üretin' dediği için hem oğlumuza bir iş olsun hem hobi olsun diye 3 dekar sera yaptık. Bu kadar kar yağacağını bilemezdik. Önlem aldık ama yeterli gelmedi. Bankalara borçluyuz, yardım bekliyoruz" dedi.

Üretici Ali Soysal da sera üreticilerinin zor durumda olduğuna işaret ederek, yetkililerin konuyla ilgilenmesini ve zararın karşılanmasını istediklerini anlattı.

DHA