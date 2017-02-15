Yamaç'tan definecilere: Bir şey bulduğumuz yok

OBRUK Mağara Araştırma Grubu Başkanı Ali Murat Yamaç, definecilere seslenirken, "Yeraltı şehri ve kaya yerleşimleri yaptığımız yerlerde bir şey bulduğumuz yok. Ancak, dışarıda bir şeyler bulduk. Fosil yatağı var" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Kayseri Yeraltı Envanteri Sunumuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Obruk Mağara Araştırma Grubu Başkanı Ali Murat Yamaç, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu ve davetliler katıldı. Sunumda açılış konuşması yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu Başkanı Ali Murat Yamaç, şöyle dedi:

"Kayseri'de yeraltı şehri ve yerleşim alanlarıyla ilgili 14 çalışma yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 23 yeraltı şehri, 6 kaya yerleşimi bulundu. Burada yapılan çalışmalar az diye düşünülebilir ama her bir yeraltı şehri ve kaya yerleşiminde bölüm bölüm yerler var. Örnek verecek olursak bir kaya yerleşiminde 154 yerleşimin olduğunu görebiliyoruz. Yerleşim alanlarıyla ilgili Kayseri ve civarında çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da Tomarza, Develi ve Yeşilhisar'da çalışmalar yapılacak."

Definecilere seslenen Yamaç, "Yeraltı şehri ve kaya yerleşimleri yaptığımız yerlerde bir şey bulduğumuz yok. Ancak dışarıda bir şeyler bulduk. Fosil yatağı var. Uzmanlar bulduğumuz fosillerin 9 milyon yıllık mamut, zürafa ve gergedan olduğunu söyledi. Tabi bu yerleşim yerlerini defineciler tahrip edebiliyor. Bu yerleri korumak gerekir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, Yamaç'a sunumlarından dolayı teşekkür etti. Sözlerini sürdüren Çelik, "Bu tip yerleşim yerlerini günyüzüne çıkarıyoruz. Bu değerlerin gösterilmesi lazım. Yapılan sunumla eksikliğimizin olduğunu anladım. Bu değerleri günyüzüne çıkarmak için çalışmalar yapacağız. Yapılan önerileri dikkate alacağız. En iyi tanıtabileceğimiz 1-2 yeri pilot bölge seçerek dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

DHA