Yangında zarar gören Çamburnu ormanından iyi haber

TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde çıkan yangında zarar gören Çamburnu mevkisindeki ormanlık alanda, teknik uzmanlar tarafından inceleme yapıldı. Yangının orman içindeki çalılık örtü alanında etkili olduğu ve kabukları yanan boylu sarı çam ağaçlarına kalıcı bir zarar vermediği belirlendi.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türkiye Orman Derneği üyelerinden oluşan teknik ekip, dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu mevkisinde incelemelerde bulundu. Orman Mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinde, 5.1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarı çam ormanındaki yangının, 25 hektarlık alanda etkili olduğu belirlendi. Yangının orman içindeki çalılık örtü alanında etkili olduğu ve kabukları yanan boylu sarı çam ağaçlarına kalıcı bir zarar vermediği ve ağaçların canlılığını koruduğu saptandı.

'MART'TAN İTİBAREN YENİDEN CANLANIR'

Heyette yer alan Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon Temsilcisi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş, sarı çamların büyük ölçüde sağlıklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir örtü yangını şeklinde gelişmiş. Örtü yangını rüzgarın etkisiyle alana biraz zarar vermiş. Önümüzdeki bahardan itibaren alanın yeniden yemyeşil hale geleceğini değerlendiriyoruz. Büyük ölçüde endişe edecek bir boyut yok. Ağaç kabuklarında hafif yanıklar var. Esas ağacın su alış verişini ve canlılığını oluşturan kısmın yaşadığını görüyoruz. Mart ayından itibaren ağaçlar canlanacak ve yemyeşil olacak."

Prof. Dr. Cantürk Gümüş, kamuoyunda farklı söylentiler yayıldığını belirterek, "Bunun doğru bir değerlendirme olduğunu düşünmüyoruz. Yanan alan orman kanununa göre hemen muhafaza altına alınır. Muhafaza ormanı ilan edilir ve kimse buraya dokunamaz. Başka bir amaçla kullanmak istiyorsanız, yakmak en son düşünülecek formül olur" ifadelerini kullandı.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

DHA, Çamburnu ormanını drone ile havadan görüntüledi. Çamburnu ormanı içerisinde yeşil örtünün yangın nedeniyle simsiyah hale geldiği görüldü.

DHA