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İstanbul Haberi: Yanındaki kadını öldürüp intihar etti

Yanındaki kadını öldürüp intihar etti

19:562 Mayıs 2017
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Yanındaki kadını öldürüp intihar etti
Yanındaki kadını öldürüp intihar etti

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)TUZLA'da cinnet getiren bir kişi, beraberindeki kadını tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, Tuzla Akfırat'ta bulunan mesire alanında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Demiral beraberindeki Müzeyyen K. ile 41 UC 070 plakalı aracı ile pikniğe geldi. Burada ikilinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cinnet geçirdiği belirtilen Şükrü Demiral, yanındaki tabanca ile önce Müzeyyen K.'yı daha sonra da kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Şükrü Demiral ve Müzeyyen K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cesetler savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

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