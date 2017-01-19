Yanlış serumla kolu kesilen Meryem’in ilk duruşması

YOZGAT’ta, 2 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu kesilen 5 yaşındaki Meryem Üstüntaş'ın ailesinin verdiği hukuk mücadelesinde ilk duruşma yapıldı.

Yozgat Devlet Hastanesi'nde yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu 2 yıl önce dirsek altından kesilen Meryem Üstüntaş’ın ailesi, sorumluların yargılanması için hukuk mücadelesi başlattı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı’nın 15 Kasım 2015 tarihinde şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli delil olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Yozgat’ta çobanlık yapan Murat ve Solmaz Üstüntaş çiftinin verdikleri hukuk mücadelesi sürüyor. Ailenin gönüllü avukatı Emel Özbek İrem’in yaptığı itiraz kabul edilerek, davanın yeniden görülmesine karar verildi, taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı.

İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşması için Ankara’dan Yozgat’a gelen Avukat Özbek İrem, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı, ilk duruşma gerçekleşti. Şikayetlerimizi yeniledik, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

Davanın Yozgat 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini belirten Emel Özbek, "İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davamız görülüyor. Sanıkların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Dava 6 Nisan’a ertelendi. Dosyanın tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Mutluyuz, duruşmamız açıldı. İnşallah suçlular cezasını alacak" dedi.

DHA