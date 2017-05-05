Yaralama şüphelisi çocuk serbest bırakıldı

SAMSUN'da 14 yaşındaki R.Ç.'yi kazayla av tüfağiyle başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen aynı yaştaki A.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay dün İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir spor kulübünün lokalinde oturan A.K. balkondaki buzdolabının yanında av tüfeği buldu. Av tüfeğiyle oynamaya başlayan çocuk kazayla tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, karşısında bulunan R.Ç.'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheli çocuğu gözaltına aldı. Yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün adliyeye sevk edilen A.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan R.Ç.'nin hastanenin Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

DHA