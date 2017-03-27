Yaralı asker, Hakkari'de şehit oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca Bölgesi'nde Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan İkiyaka Dağları'nda güvenlik güçleri 25 Mart'ta operasyon başlattı. Dün gün boyunca devam eden hava destekli operasyonda, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 22 terörist ölü ele geçirilerek terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Bu operasyonlar sırasında 1 asker de ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan asker için bugün Hakkari'de tören yapılacak.

DHA