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Erzincan Haberi: Yaralı kurt tedavi edilip doğaya salındı

Yaralı kurt tedavi edilip doğaya salındı
15:562 Ocak 2017
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Yaralı kurt tedavi edilip doğaya salındı
Yaralı kurt tedavi edilip doğaya salındı

ERZİNCAN’da ayağından yaralı bulunan kurt tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
Merkez Esentepe mesire alanında yaralı bir kurt olduğu ihbarını alan Erzincan Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaralı kurdun bulunduğu alana giden ekipler ayağından yaralı olduğunu tespit ettiği hayvanı, tüfekle uyuşturucu iğne atarak bayılttı. Hayvan Bakımevine götürülen kurda veteriner hekim tarafından gerekli tedavi yapıldı. Bir süre gözetim altında tutulan kurt, daha sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

DHA

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