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İstanbul Haberi: Yaralı martıya veteriner müdahalesi

Yaralı martıya veteriner müdahalesi
18:3112 Ocak 2017
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Yaralı martıya veteriner müdahalesi
Yaralı martıya veteriner müdahalesi

İSTANBUL,(DHA)EYÜP'te vatandaşların yaralı olarak bulduğu martı hayvan ambulansıyla alınarak veteriner tarafından tedavi edildi.

Silahtarağa mahallesinde bir evin bahçesinde yaralı bir martının uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Eyüp Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirdi. Vatandaşlar, ekipler gelene kadar martıyı bulunduğu yerden alarak bir kutu içinde evlerine götürdü.

Verilen adrese giden ekipler, yaralı martıyı hayvan ambulansına aldı. Bitkin olduğu görülen yaralı martıya veteriner hekimler, ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Eyüp Belediyesi Hayvan Kliniğine götürülen yaralı martı tedavi edildi. Martının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

DHA

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