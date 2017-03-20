Yard.Doç.Dr.Nair: Gençlerin psikolojisi, pimi çekilmiş bomba gibi

SİVAS'taki Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güney Nair, "Gençliğin şiddet boyutundaki psikolojik durumunu pimi çekilmiş bir bomba olarak yorumlayabiliriz" dedi.

CÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Güney Nair, Sivas'ta özellikle gençlerin şiddet eğiliminde bıçak kullanımı konusunda araştırmalar yapan gençler tarafından kesici, delici ve ateşli silahlarla gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin toplum yaşamında derin izler bıraktığını belirterek, "Özellikle batılı toplumlarda ateşli silahlarla gerçekleştirilen ve toplu ölümlere neden olan 'genç' kaynaklı eylemler, şiddetin öğrenilebilir bir olgu olması nedeniyle tüm toplumlarda kaygılara neden olmaktadır" dedi. Türkiye'de 2016 yılında meydana gelen 2 bin 175 silahlı olayda 1951 kişinin yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Nair, bunların yüzde 71'inin ateşli silahlarla, yüzde 29'unun ise kesici ve delici aletlerle gerçekleştiğini söyledi. Nair, son olarak bugün Rize'nin Pazar ilçesinde lise öğrencileri arasında yaşanan cinayet olayını örnek gösterdi.

"BAŞARISIZLIK İLE ŞİDDET ARASINDA POZİTİF İLİŞKİ VAR"

Bireysel ve fizyolojik özellikler bir kenara bırakıldığında, gençlerin yaşadıkları toplumsal sorunların kaynağını aile, okul ve sosyal çevre ilişkilerinin oluşturduğunu belirten Nair, şunları söyledi:

"Bu 3 temel öğenin gencin yaşadığı sorunlar açısından en önemli ortak paydası, iletişim konusunda yaşanan açmazlardır. Bu anlamda aile içinde iletişim becerilerinin geliştirilmesi, anne, baba, genç ilişkilerinde duyarlı yaklaşımlar birçok sorunun çözümünde anahtar rol oynayacaktır. Aileler gençlerin elinden tutmalı, onların yanında olduğunu hissetirmeli. Özellikle okul devamsızlığı ve akademik başarısızlık ile şiddet eylemleri arasında pozitif yönlü ilişki var. Gençlerin öğrenim durumları yakından takip edilmelidir."

"PİMİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBA"

Yard.Doç.Dr. Nair, günümüzdeki gençliğin psikolojik durumunun şiddet eğilimine yatkın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gençliğin şiddet boyutundaki psikolojik durumunu pimi çekilmiş bir bomba olarak yorumlayabiliriz. Bu bombayı, ya aile, okul ve sosyal çevre olarak etkisiz hale getireceğiz. Ya da yakın gelecekte çok ciddi sorunlara karşılaşmamız kaçınılmaz. Çünkü gençlerimiz, bir yandan ergenlik sorunlarıyla, bir yandan toplum sorunlarıyla, diğer yandan aile, akran grupları ve ortamının yarattığı sorunlarla yüzleşmeye çalışıyor. Bunların hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyor. Ve açmazlara düştükçe de sorunlar katlanarak büyüyor."

DHA