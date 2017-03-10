Yardım çağrısı duyuldu, engelli oğluyla birlikte tedaviye alındı

İZMİR'in Buca İlçesi'nde yaşayan ve 39 yıldır engelli oğlu Ertan'a bakan Hacer Demirtaş'ın, epilepsi hastası oğlunun daha iyi görebilmesi ve yürüyebilmesi için yaptığı yardım çağrısına yanıt geldi. Anne- oğul, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne yatırıldı.

Buca'da yaşayan 59 yaşındaki Hacer Demirtaş, epilepsi hastası oğlu 39 yaşındaki İsmail Ertan Kadör'e tek başına bakarken yaşadığı sıkıntıları DHA'ya anlattı. 19 yaşında yaptığı evliliği şiddet nedeniyle 6 ay süren Demirtaş, hem çalışıp hem de oğlunu büyüttü. Oğluna hem anne hem de baba olan Hacer Demirtaş, kendisine bişey olması durumunda yalnız kalmasından korktuğu oğlu Ertan'ın sağlık problemleriyle ilgilenmeleri için yetkililere seslendi. 5- 6 günlükken düşen oğlunun hem epilepsi hastası olduğunu, mental motor bozukluk nedeniyle gözlerinin sürekli döndüğünü ve belindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemediğini belirtti. Demirtaş, "Oğlumun bu rahatsızlıkları tedavi edilse gözüm arkada kalmaz. Ben para yardımı istemem. Emekli maaşım ve 3 ayda bir aldığımız engelli parası var. Yetinebiliyoruz. Sadece oğlumun uzman doktorlara gösterilmesini istiyorum. Tek istediğim oğlumun daha iyi görüp, daha rahat yürüyebilmesi" dedi.

Demirtaş'ın yardım çağrısı üzerine İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un girişimiyle anne- oğul, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne yatırıldı.

HACER ANNE DE KONTROLDEN GEÇECEK

Engelli oğlu için çabalayan Hacer Demirtaş'ın sesine tepkisiz kalmayan Sağlık Müdürü Bediha Salnur, şunları söyledi:

"Durumdan haberdar olur olmaz evlerine bir ekip gönderdik. Anneyi de oğlunu da alarak, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'ne yatırdık. Sadece Ertan değil, Hacer anneyi de kontrolden geçirmek istiyoruz. O da psikolojik destek alıyor. Biz onun da beyin MR'ını çekerek değerlendirmek istiyoruz. Her açıdan değerlendiriliyor. Hem fiziksel, hem ruhsal, hem bedensel, hem organsal ne gibi bir sıkıntısı varsa bakılıyor şuan. Ertan'ın da tetkikleri devam ediyor. Fizik tedavi konusunda da değerlendirme yapılıyor. Aşama kat edilebileceği değerlendirilirse, hemen fizik tedaviye başlayacağız. Hacer anne ve oğlu Ertan ile Dahiliye'de görevli Uzman Doktorumuz Helin Aydın Yavaş ilgileniyor."

DHA