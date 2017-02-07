Yardım tartışmasında vakıf müdürünü öldürüp intihar etti (2)

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde dün akşam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'i, evinde tabancaya vurarak öldüren ve daha sonra yaklaşık 200 metre ilerideki parkta tabancayla başına ateş ederek intihar eden saldırgan İsmail Pala, adeta suç makinası çıktı.

Cinayetin ardından polisi telefonla arayıp, ''Ben bir kişiyi vurdum'' diyerek teslim olmak istediğini belirten Pala'nın, parka gelip yanına yaklaşmak isteyen polise, 2014 yılında Ereğli PTT Şubesi'ndeki yaklaşık 20 bin liralık soygunu kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Pala'nın 2010 yılında da dönemin Ereğli Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Obruçu'ya makam aracına bineceği sırada bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ve Obrukçu'nun korumalarının müdahalesiyle saldırının önlendiği belirtildi. Pala'nın poliste 'adam yaralama, tehdit, uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek' suçlarından kaydı olduğu ve bu suçlardan zaman zaman tutuklu olarak cezaevine girip çıktığı bildirildi.

Pala'nın bankadan çektiği kredileri ödeyemediği için de 4 kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ettiği, yardım yapılması için gerekli olan şartlı taşımadığı içinde vakıf tarafından yardımın reddedildiği kaydedildi.

DHA