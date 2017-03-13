Yargıtay, Çifte cinayete verilen kararı bozdu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde 6 yıl önce, kahve işleten Ahmet ve Veysel Okutulmuş kardeşleri öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Cihangir B. ve Tolga Y.'ye verilen 36'şar yıl hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından az bulunarak, karar bozuldu. Bozma kararı ardından tekrar görülen davanın duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay, Bornova'nın Altındağ semtinde, 26 Mayıs 2011 tarihinde meydana geldi. Kahve işleten 31 yaşındaki Ahmet Okutulmuş ile kardeşi, 24 yaşındaki Veysel Okutulmuş, 1 ay önce aynı mahallede oturan ve aynı zamanda müşterileri de olan kokoreççi Cihangir B. ile park yeri konusunda tartıştı. Bu olayın ardından kahveye gelen Cihangir B. ile iki kardeş arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle dışarıya çıkan taraflar, kahve arkasındaki otoparkta kavga etmeye başladı. Bu arada iki tarafta silahlarını çekince taraflar arasında kovalamaca başladı.

Kapatılan Altındağ Polis Merkezi'ne 200 metre uzaklıktaki kavgada, iki kardeşe tabanca ile ateş eden Cihangir B. daha sonra kaçtı. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ahmet Okutulmuş'un öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan kardeşi Veysel Okutulmuş ise, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, Veysel Okutulmuş'un organlarını bağışladı. Olayın ardından yakalanan Cihangir B., onu azmettirdiği ileri sürülen Tolga Y. ise tutuklandı.

İzmir 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme ve bu suça azmettirme', 'Kasten öldürmeye yardım', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından yargılanan Cihangir B. ve Tolga Y., haksız tahrik indirimleri uygulanarak 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların avukatları, tahrik indiriminin yeterince uygulanmadığı ve müvekillerinin daha az ceza almaları gerektiğini belirtip kararın temyizi için Yargıtay'a başvurdu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, öldürülen Ahmet ve Veysel Okutulmuş yönünden sanık Tolga Y.'ye, yine Ahmet yönünden sanık Cihangir B.'ye yönelik herhangi bir haksız hareketin bulunmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması nedeniyle eksik ceza verildiğini belirtti. Bu nedenle yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve sanıklara bozma gerekçesinde belirtildiği gibi üst sınırdan ceza verilmesine karar verdi.

Bozma kararının ardından İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava, bugün tekrar görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Tolga Y. ile avukatları Ufuk Mansuroğlu ve Hadi Genç katıldı. Cihangir B. duruşmaya, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Sanık Cihangir B., daha önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirtti. Sanık Tolga Y., "Daha önce verdiğiniz cezaya saygı duydum, daha sonra vereceğiniz cezaya da saygı duyuyorum. Yargıtay'ın kararına katılmıyorum. CMK'nun 102. maddesi gereğince tutukluluk süremin 5 yılı geçmemesi gerekmektedir. Bununla ilgili çok sayıda emsal karar da vardır. Hatta bir gazete haberini de sunuyorum. Takdir mahkemenizindir. Ben tahliyemi talep ediyorum. Daha önceki ifademi tekrar ediyorum" dedi.

Sanıkların avukatları Hadi Genç ve Ufuk Mansuroğlu, "Biz mahkemenizce Yargıtay bozma ilamına uyulmamasını talep ediyoruz. Yargıtay bozma kararının isatebetsiz olduğunu düşünüyoruz. Mahkemenin kararı daha isabetlidir. Zira mahkemenizce tahrik hükümleri ilk kararda irdelenmiş, sanıklar ve maktül arasındaki olay irdelenmiştir. Tahrik hükümlerinin aynı olay kapsamında sanıklar ve eylem yönünden ayırt edilmeksizin uygulanması gerekmektedir" diyerek mahkemenin ilk kararında direnmesini istedi.

Mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verrdi. Dava, eksikliklerin girderilmesi ve karar verilmek üzere nisan ayına ertelendi.

DHA