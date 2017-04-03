Yasin Börü davasının karar yine çıkmadı

DİYARBAKIR'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani'ye destek için, düzenlenen eylemlerde çıkan olaylarda Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına, sanık avukatlarından 11'i mazeret bildirerek katılmadığı için karar çıkmadı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen ve 19 aydır devam eden yargılamanın bir önceki karar duruşmasına, sanık avukatlarından 5'i mazeret bildirerek katılmamıştı. Mahkeme başkanının bu celse için karar verileceğini ve sanık avukatlarının tamamının katılması yönündeki uyarılarına rağmen, tutuklu sanıklardan 11'inin avukatı duruşmaya katılmadı. Müşteki avukatları, sanık avukatlarının duruşmaya katılmamalarının, kararın çıkmasını engellemek için yapılmış hamleler olduğunu belirterek, kararın bir an önce verilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmaya katılan avukatların mütalaaya yönelik beyanlarını aldıktan sonra, katılmayan sanık avukatlarının bir dahaki duruşmaya katılmaması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulacağını belirterek, duruşmayı 24 Nisan 2017'ye erteledi.

23 SANIĞIN 6'ŞAR KEZ AĞIRLIŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Daha önce mütalaasını açıklayan savcı, 41 sanıktan 23'ü için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek böldürme', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmaya teşebbüs', 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Savcı, 14 sanık için, olaylara katıldıkları yönünde yeterli delil bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye isterken, 3 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etmişti.

DHA