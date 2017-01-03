Yaşlı çift, elektriği suyu olmayan evde yaşıyor

KÜTAHYA'nın Emet İlçesi'ne bağlı Günlüce Köyü'nde oturan Kundak çifti, evlerinde elektrik olmadan yaşamlarını sürdürüyor.

Günlüce Köyü Cevizdere mevkisi Yaytal Mezrası'ndaki tek katlı kerpiç evde yaşayan 81 yaşındaki Hüseyin Kundak ve eşi aynı yaştaki Emine Kundak evlerinde elektrik ve su olmadığını belirtti. Emine Kundak, 3'ü kız 2'si erkek 5 çocuklarının evlenip yanlarından ayrıldığını söyledi. Eşiyle birlikte köyden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki evlerinde yaşardıklarını anlatan Emine Kundak şöyle konuştu:

"Elektrikten önce bizim suya ihtiyacımız var. 200 kadar su bidonunu depolayıp kullanıyoruz. 15 yaşımda yaşımı büyüttürerek gelin oldum buraya. Köyde de elektrik yoktu, buraya geldik burada da yok. Yakınımızdaki yaklaşık 1 kilometre ötede elektrik var. Daha önceleri gaz lambası kullanıyorduk sonra lüks adı verdiğimiz tüp gaz kullanmaya başladık. Elektriği görmedik hiç, zaten elektrik gelirse yangın çıkartır dedik."

ELEKTRİKTEN ÖNCE SU İSTİYORLAR

Radyo dinleyerek vakit geçirdiklerini belirten Hüseyin Kundak da, tarlalarında çeşitli ürünler yetiştirdiklerini ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi. Hüseyin Kundak "Elektrik ve susuz yaşıyoruz. Zaman zaman yanımıza gelen çocuklarımız bize bidonlarla su getiriyor. Evimize elektrik bağlanması için çocuklarım bir süre önce dilekçeyle başvuru yaptı. Elektrik gelmesini bekliyoruz, ancak bizim esas isteğimiz su" dedi.

DHA