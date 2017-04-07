Yaşlı çift yanan evlerinden güçlükle kurtuldu

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde tek katlı evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan 85 yaşındaki Hazim Talikacı ile aynı yaştaki eşi Zeynep Talikacı'yı alevlerin arasından güçlükle kurtuldu.

Ergene İlçesi'nin İğneler Mahallesi'nde Zeynep- Hazim Talikacı çiftinin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evi sardı. Bu sırada evin diğer odasında bulunan Hazım Talikacı, eşi Zeynep Talikacı'ya da alarak alevler arasından güçlükle dışarıya çıkmayı başardı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede evi sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü ancak tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı çift evlerinin kül olmasını üzüntü içinde izlerken, yangınla ilgili jandarma ve itfaiyenin soruşturması sürüyor.

DHA