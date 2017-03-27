Yaşlı çifti yangından torunları kurtardı

TOKAT'ın Erbaa İlçesi'nde alt katlarında bulunan daireden dumanların yükseldiğini fark eden 15 yaşındaki Eylem ile kardeşi 13 yaşındaki Celal Maden, evin kapısını kırarak büyükbaba ve büyükannesini kurtardı.

Yangın, Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi Ülker Sokak'ta bulunan 75 yaşındaki Celal Maden'e ait iki katlı evde çıktı. Yangın çıkan evin üst katında anneleri Pınar Maden ile birlikte bulunan Eylem ile Celal Maden kardeşler, alt kattan dumanların yükseldiğini fark etti. Hemen aşağı kata inerek büyükbabaları Celal Maden ve büyükanneleri 68 yaşındaki Fatma Maden'i uyandırmak için kapıyı çaldı. Açılmayınca 2 kardeş tahta kapıyı kırıp içeri girdi. Evde uyumakta olan büyükbabaları ve büyükannelerini uyandıran kardeşler, dışarı çıkmalarını sağladı.

İhbar üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Evde hasar meydana geldi. Oturma odasında elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Eylem Maden evin önünde büyükbabası Celal Maden'e sarılarak göz yaşı döktü. Eylem Maden, yangını fark ettikten sonra kapıyı kırarak eve girdiklerini ifade ederek, "Elektrikli battaniye açık kalmış olabilir. Kapı da kilitliydi zorla açtık. Biz fark ettik yangını. Koşarak indik, kapıyı kırarak açtık ve dedemleri dışarı çıkarttık" dedi. Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA