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İzmir Haberi: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
18:3226 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde 73 yaşındaki Fatma Erkoç, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Düşerek öldüğü sanılan Erkoç'un ölümü şüpheli bulunarak cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
İlçenin Anafartalar Mahallesi, Bilgi Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan Fatma Erkoç'u iki gündür görmeyen alt katta oturan kızı bugün merak edip evine gitti. Fatma Erkoç'u hareketsiz bulan kızının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Evde yapılan incelemede kalp, diyabet ve tansiyon hastası olan Fatma Erkoç'un yere düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının ölümü şüpheli bulması üzerine  Erkoç'un cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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