Yaşlı kadın Vali Toprak'a sarılıp işsiz oğlu için iş istedi

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Bir işyerinde Vali Toprak'a sarılan 65 yaşındaki Hatun Taş, geçinemediklerini belirterek işsiz olan oğlu için iş istedi. Vali Toprak da yardımcı olacaklarını söyledi.

Hakkari'de göreve başladığı günden bu yana sık sık kentte oturanlarla bir araya gelen Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, akşam saatlerinde kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Akşam saatlerindeki bu ziyaret görenleri ve esnafı şaşırttı. Hakkari Valisi Toprak'a işlerinden memnun olduğunu anlatan esnaf Zahit Seven, ürünlerin kalitesi ve satışları ile ilgili de bilgi verdi. Seven, şöyle dedi:

"Sayın Valim sizin bu ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Gerçekten bunu kelimelerle anlatamıyorum. Sizleri aramızda görmek mutluluk verici. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Halka karşı alan duyarlılığınız bizlerin çalışma azmini de arttırıyor. İnşallah daha güze günler bizleri bekliyor. Sizin gibi bir valiye sahip olduğumuz için de çok mutluyuz."

YAŞLI KADIN OĞLU İÇİN İŞ İSTEDİ

Vali Toprak, daha sonra gittiği bir başka mağazada ise yöresel giysilere bakıp fiyatlarını sordu. Tam bu sırada dükkana gelen 4 çocuk annesi Hatun Taş isimli kadın, Vali Toprak'a sarılıp , işsiz çocukları için iş istedi. Kürtçe derdini anlatan yaşlı kadının bu konuşmasını Hakkari il Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'ın Emir Astsubayı Uzman Çavuş Yusuf Sezgin, devreye girerek tercume etti. Vali Toprak'a Türk Bayrağı altında yaşadıklarını ancak üniversiteyi bitiren oğlunun işsiz olduğunu anlatan Taş, "Oğlum ve eşim işsiz. Bizim iyi kötü bir evimiz var. Ama maddi durumumuz iyi değil. Sizden rica ediyorum oğluma iş verin" dedi. Vali Toprak da Taş'ın makama gelmesini isteyerken kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.

DHA