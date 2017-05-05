Yaşlı kadını dolandırıcılara kaptırdığı altınları polis kurtardı

UŞAK'ta telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları 81 yaşındaki Zehra Salgın'ın 80 bin liralık ziynet eşyasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Geçen 3 Mayıs'ta Zehra Salgın'ı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişi, 'Uşak'ta bir kuyumcu soyulmuş, buraya da sizin kimliğiniz bırakılmış' diyerek, altın ve ziynet eşyalarını evine gelecek polise vermesini istedi. Salgın, bir süre sonra eve gelen kişiyi içeri aldı, kasada tuttuğu bir poşet içinde, 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Kendisine polis süsü veren kişinin evden ayrılmasının ardından dolandırılğını anlayan Salgın, polise haber verdi.

İhbar üzerine hareket geçen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Baki Utanç olduğunu belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla, Utanç'ı bir hafif ticari araçla kentten ayrılmak üzereyken yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Salgın'a ait ziynet eşyalarının bir bölümü ele geçirildi. Baki Utanç sorgusundan ziynet eşyalarının kalanını arkadaşı İ.Ç.'ye verdiğini söyledi. Bir parkta gözaltına alınan İ.Ç.'nin üzerinde de ziynet eşyalarının diğer bölümü ele geçirildi.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Baki Utanç tutuklandı, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziynet eşyalarına tekrar kavuşan Zehra Salgın, polise dua edip 'Telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıtıp, Uşak'ta bir kuyumcuda soygun olduğunu ve benim kimliğimin olay yerine bırakıldığını söyledi. Oğlumu aramak istediğimde, telefondaki kişi, 'Oğlun emniyette sorguda' dedi. Çok korktum. Bu sırada kapı çalındı. Kapıda kendini polis olarak tanıtan bir kişi vardı. Arama yapacağını söyledi. Ardından kasayı açtırıp, altınları alıp gitti. Çalınan poşette Kabe'den getirdiğim bir avuç toprak da vardı. Polis çalınan her şeyimi kurtardı. Allah onlardan razı olsun' dedi.

DHA