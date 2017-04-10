Yat limanında alevli gece: 3 yat yandı, 1 ölü, 1 yaralı (2)

KÖTÜ KOKU ETKİLEDİ

Marmaris Yat Limanı'nda demirli lüks motor yatta çıkan; 3 yatın yandığı, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı yangın ardından bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yat Limanı'nda bulunan yürüyüş yolunun bir bölümü, güvenlik şeridiyle kapatılarak geçiş yasaklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, akaryakıtın yayılmaması için konulan plastik bariyerlere yenisini ekledi. Denizde yayılan akaryakıt ile birlikte tamamen yanan 3 yatın çevreye yaydığı ağır koku yaydığı bu nedenle çok sayıda kişinin limandan uzak durduğu belirtildi. Transatlantik yolcu gemisiyle günü birlik Marmaris'e gelen turistler, yapılan çalışmaları izleyerek ını çekti. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Savcılığın soruşturmasının tamamlanması ve talimat gelmesi halinde güvenlik şeridinin kaldırılacağını belirtti. Acil temizlik yapacaklarını belirten yetkililer, kokunun özel solüsyonla giderileceğini bildirdi.

'BÜYÜK BİR FACİADAN KIL PAYI KURTULDU'

Marmaris Çevrecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kutengin, olayla ilgili şunları söyledi:

'Yaklaşık 2 dönüm gibi alana yayılan akaryakıtın acil olarak temizlenmesi gerekmektedir. Beklettikçe deniz daha çok zarar görecek. Şimdiden kötü kokular yayılmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan Yat Limanı'nda demirli milyon dolarlık yatların güvenliğini kim sağlıyor Yaşanacak bir faciada ne gibi önlemler alınacaktır Bu gibi birçok sorumuzu aylar önce sormamıza rağmen bir cevap alamamıştık. Marmaris, büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.'

DHA