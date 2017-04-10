Yat limanında alevli gece: 3 yat yandı, 1 ölü, 1 yaralı (3)

ŞÜPHELİ İNGİLİZ ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün yat limanındaki lüks motor yatlarda çıkan bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralandığı yangın ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangının başlamasından 2 dakika önce 34 yaşındaki İngiliz vatandaşı Billy Clark'ın motor yattan elinde televizyon ile çıkarak Kordon Caddesi'ne gittiğini ve burada sevgilisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Rosie Patrica Glover ile buluştuğunu belirleyen polis, şüpheli çifti yakalamak için çalışma başlattı. Clark ve Glover Turunç Mahallesi yakınlarında jandarma tarafından durdurarak otomobilde gözaltına alındı. Emniyete götürülen çift, İngiliz Fahri Konsolosluğu'ndan bir temsilci, avukat ve yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen çift, işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

DHA