Yatırımcılar Rusya’da vergi değişikliklerinden endişeli

Yabancı Yatırım Danışmanlık Konseyi Koordinatörü Aleksandr İvlev, bu konseye üye olan büyük yabancı şirketlerin Davos’ta Rusya’nın vergi sisteminde yapılacak değişikliklerden dolayı duydukları endişeleri dile getirdiklerini söyledi.

Rus yetkili kişiler hükümetin 2017 yılında vergi sisteminde ciddi değişiklikler yapabileceğini ve bu değişikliklerin 2018 yılının Ocak ayında yürürlüğe gireceğini birçok kez ifade ettiler.

Yabancı şirketlerin Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile görüşmelerinde şirket yöneticileri ne tür değişikliklerin yapılacağını sordular. İvlev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vergi sistemiyle ilgili sorular soruldu. Şirketler ciddi değişikliklerin olmamasını istiyorlar, onların anlaşılır ve kesin oyun kurallarına ihtiyaçları var. Bunun üzerine, çeşitli görüşmeler yapıldığına dair yanıt verildi” dedi.

Şirketlerin 12 tondan ağır kamyonların federal yolları ücretli kullanmalarını ön gören “Platon” sisteminin işleyişiyle ilgilendiklerini de belirten İvlev, “Bu sistemin ileride yabancı yatırımcılar için ne şekilde daha karlı hale gelebileceği görüşüldü. Yakın vadede bu biraz zor, ama uzun vadede yatırımcıları memnun edecek daha verimli bir sistem kurulacak” dedi.

DHA