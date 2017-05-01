Yatırımcıya altın tavsiyesi

MANİSA Kuyumcular Derneği Başkanı Hüseyin Hasacar, altının gramının 144 lira seviyesine gerilediğini bunun yatırımcı için fırsat olduğunu söyledi.

Piyasalarda en yüksek 154 lira seviyesine çıkan altının gram fiyatı, son günlerde 144 liraya kadar geriledi. Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı Hüseyin Hasacar, düğün sezonu öncesinde fiyatların makul seviyelere gerilemesinin kuyumcu, hem de tüketiciye olumlu yansıyacağını ifade etti. Altın fiyatlarının yüksek olduğu dönemde çarşıda hareketliliğin çok az olduğunu belirten Hasacar, şöyle dedi:

'Altının gram fiyatı 154 lira seviyelerindeyken vatandaşın alım gücü nedeniyle satışlarımız ciddi oranda düştü. Ancak, bu fiyatlar gayet makul. Düğün sezonu olduğu için zoraki alışveriş dönemindeyiz. Kültürümüzde düğünlerin olmazla olması altın. Bu nedenle fiyatların düşük olması hem müşterilerimizin işine yarayacak, hem de piyasa hareketlendiği için bize olumlu yansıyacak.'

Uzun vadede yatırım yapmayı düşünenlere yönelik tavsiyelerde de bulunan Hasacar, en doğru yatırım aracının altın olduğunu savundu. Hasacar, şöyle devam etti:

'Yatırım için altın almayı düşünen vatandaşlarımız için de bu seviyeler oldukça uygun. Altın fiyatlarının hareketliliğini uzun soluklu değerlendirmek lazım. Yatırımcı altın alırken uzun vadeli yatırım düşünüyorsa mutlaka kazanacaktır. 154 lirayı gördü, sonra 144 liraya düştü. Uzun vadede yine 150 lira ve üzerini mutlaka görecektir. Bu nedenle yatırım düşünenler bu seviyelerden altın alıp yatırım yapabilirler.'

Hasacar, daha önce yükselen altın fiyatlarından dolayı çeşitli gramajlarda altınların satışa sunulduğunu ve düğünlerde tercih edildiğini belirtti. Hasacar, şuanda çeyrek altının 240 yarım altının da 480 liradan satışa sunulduğu ekledi.

DHA