Yatırımcıya yaz ayı için tavsiyeler

TÜRKİYE'nin küçük ölçekli yatırımcılar için kısa vadeli analizini çıkaran yatırım danışmanı Selen Deniz Almaç'tan Küçük ve orta ölçekli yatırımcılara 6 yıldır danışmanlık hizmeti veren Selen Deniz Almaç 2017 yılında marka yiyeceklere yatırım yapanların daha karlı olacağını söyledi.

"BÜYÜK ŞEHİRLERDE AVM'LER YÜKSELEN DEĞER"

Yatırımcıları son dönemde daha çok 3 büyük şehir için cesaretlendirdiklerini söyleyen Selen Deniz Almaç "İstanbul, İzmir ve Ankara tüketim markaları için son derece cazip yatırım alanı olarak karşımıza çıkıyor. Kolay ulaşılabilen AVM'lerde daha çok hazır yiyecek sektöründe yapılan yatırımların geri dönüşü ve karlılığı oldukça yüksek." dedi.

"TÜRKİYE'DE GIDA SEKTÖRÜNE YAPILAN AKILLI YATIRIMLAR HER ZAMAN KAZANDIRIR"

İstanbul'un her iki yakası için orta ölçekli yatırımcılara hazır gıda ve restoran yatırımlarını şiddetle tavsiye ettiğini belirten Selen Deniz Almaç şunları söyledi;

"İyi markalar her zaman iş yapar, ancak alternatif yiyecek konsepti sunan markalar, küresel şirketlerle daha kolay rekabet edebiliyor. Yerel lezzetleri her zaman tavsiye ediyorum. Döner ve Tantuni bu aralar oldukça revaçta. İstanbul'un her iki yakasında daha çok döner ve tantuni büfelerine yapılan küçük yatırımlar iyi cirolara ulaşabilecek kapasiteye sahip. Ankara ve Antalya için daha geniş hazır restoranların franchising kampanyaları takip edilmeli. Türk franchising markaları son yıllarda uluslararası devleri zorlayacak kapasiteye ulaştı. Türk yiyecek içecek şirketlerinin bu başarısı yabancı yatırımcıların da takibinde. Son dönemde Antalya'ya yatırım yapmak isteyen yabancıların ilgisi de bu yönde. Yerel lezzetleri öne çıkaran markaların karlılığı, küresel yiyecek türlerine göre daha çok. Antalya ve Ankara gibi şehirler bu tür yatırımlara daha açık. Adana ve Gaziantep'de açılışını yaptığımız restoranların kısa sürede karlı bir yatırıma dönüşmesi bizi mutlu ediyor. Türkiye'de gıda sektörüne yapılan akıllı yatırımlar her zaman kazandırır."



DHA