Yavru ayıyı biberonla besliyorlar

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan 1.5 aylık yavru boz ayı Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. Görevliler tarafından biberonla beslenen yavru ayının ilk geldiğinde 2 olan diş sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Vatandaşlar tüm aramalarına rağmen yavru ayının yuvası ve annesini bulamayınca Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. yavru boz ayı buradan da Kars'a gönderildi. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan boz ayı 10 gündür biberonla besleniyor. Yine trajik bir hikayenin mağduruna ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Merkez Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Uzlu, "Bu tür hayvanlar annelerinden ayrıldıktan sonra özellikle de ayılar ilk 20 aya kadar annelerinden bütün yaşamı öğrendiklerinden dolayı bir daha doğaya geri dönüş şansları olmuyor. Üstelik ayılar aynı zamanda bakıcılar temasına çok duyarlı, çok açık, çok yatkın hayvanlar. Bakıcıyla temas kurduktan sonra bir daha vahşi yaşamda normalde bırakılmaması yönünde prosedür var. Bu hayvanı yaklaşık 5-6 ay olduktan sonra yani kendiliğinden beslenme olanağını sağladıktan sonra Bursa'daki Karacabey’de Celal Acar yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde sürdürecek" diye konuştu.

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gönüllü çalışan Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi Sema Ergün, yavru ayıyla bir bebek gibi ilgileniyor. Yaklaşık 10 gündür yavru ayının beslenmesini ve diğer gelişimlerini yakından takip eden onu biberonla besleyen, acıktığında ve uykusu geldiğinde verdiği tepkilere göre hazırlıklı olan Ergün, "Yaklaşık 1.5 aylık olduğunu tahmin ettiğimiz yavru ayının ilk geldiğinde iki tane dişi vardı. Şimdi altı tane ikisi de çıkmak üzere. ilk geldiğinde annesini istediği için beslenirken zorlanıyordu ama şimdi alıştı. Günlük ağırlığının yüzde 25'inden fazla beslememeye çalışıyoruz. Normal bir bebekten farkı yok. Sürekli uyuyor. Sadece beslenmeye ihtiyaç duyduğunda uyanıyor" dedi.

DHA