Yavru baykuş tedavisi sonrası doğaya salındı

MANİSA'da hayvansever bir vatandaş tarafından bitkin durumda bulunan kukumav cinsi yavru baykuş, tedavisinin ardından yetkililerce doğaya salındı.

Bir hayvansever tarafından bitkin halde bulunan kukumav cinsi yavru baykuş, Ahtabur Veteriner Kliniği'ne götürüldü, burada ilk müdahale yapıldı. Yavru baykuş, ardından Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şubede görevli Veteriner Hekim Engin Bahçeci tarafından tedavisine devam edilen yavru baykuş, iyi duruma gelince doğaya salındı.

DHA