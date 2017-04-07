Yavru kedileri itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, iki katlı bir binanın çatı ışıklığında sıkışarak mahsur kalan üç yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Subaşı Mahallesi, Gani Sokak, Numara 30'daki Ziya Sönmez'e ait iki katlı evin çatı ışıklığında üç yavru kedi mahsur kaldı. Binada yaşayanlar durumu itfaiyeye bildirildi. Merdiven yardımıyla binanın çatı ışıklandırmasına ulaşan itfaiye ekipleri, üç yavru kediyi burada sıkıştıkları yerden kurtardı. Üzüm selesine konulan yavru kediler, bahçeye indirildi. Bahçeye bırakılan yavruları, annelerinin alması beklenirken, mahalleli kedilere isim koyacaklarını belirtti.

DHA