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Çorum Haberi: Yavru köpeklere polis sahip çıktı

Yavru köpeklere polis sahip çıktı

11:0012 Nisan 2017
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Yavru köpeklere polis sahip çıktı
Yavru köpeklere polis sahip çıktı

  ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde, kaldırım kenarında bulunan sokak köpeği ve 5 yavrusuna polisler sahip çıktı.
Osmancık Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir sokak köpeği 5 yavru dünyaya getirdi. Kaldırım kenarında yatan köpekler, polisler tarafından güvenli bir alana alındı. Osmancık Belediyesi ile irtibata geçen ekipler, Alparslan Türkeş Parkı'na yavru köpekler için barınak yaptırdı. Yağmurdan etkilenmeyecek şekilde altı ve üstü sağlamlaştırılan barınağa bırakılan yavru köpekler, anneleri tarafından beslendi. Polis memurlar ve çevredeki çocuklar tarafından da sahiplenilerek beslenen sokak köpeği yavruları için yapılan barınak vatandaşlar tarafından takdir topladı.

DHA

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