Yavru leyleklerin beslenme anı

MUĞLA'nın cennet köşelerinden Ula İlçesi'ne bağlı Akçapınar Mahallesi'ne gelen leyleklerin sayısı 50'yi aştı. Telefon direklerinin tepelerindeki yuvalarda yumurtadan çıkan yavru leyleklerin ilk günleri ve beslenme anları, DHA kameraları tarafından görüntülendi.

Gökova Körfezi'nde, Ula İlçesi'ne bağlı Akçapınar Mahallesi'ne bir ay önceden gelmeye başlayan leyleklerin sayısı 50'yi aştı. Telefon direklerinin tepelerine ve evlerin bacalarına kurdukları yuvalarda yumurtalardan yavru leylekler çıkmaya başladı. Yavruların, annelerinin kanatları altındaki yaşamları ve beslenmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Akçapınar mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası balıkçı Süleyman Aslan (62), eşi Fatma Aslan (55) ile birlikte her yıl nisan ayından itibaren leyleklerin gelmelerini dört gezle beklediklerini belirterek şunları söyledi:

'Leylekler her yıl mahallemize gelirler, onlar bizim çocuklarımız, gelmelerini dört gözle bekleriz. Yavru leylekler bir anlamda Akçapınar doğumlu oluyorlar. Onların gelmesi ile birlikte burada bahar coşar her yer yemyeşil olur. Burada yavrularlar. Yeni yavrular 3- 4 ay içinde büyüyüp, uçmaya başlayınca bu kez yavruları ile birlikte göç ederler. Ancak yörede ağaç sayısı ve telefon direklerinin sayısı azalınca leylek sayısı da azalıyor. Gökova yeni doğan yavrular içinde besin açısından çok zengin bir yer, onun için burada yavruluyorlar.'

DHA