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Manisa Haberi: Yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

20:5515 Nisan 2017
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Yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

 MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Çoban'a çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü, M.K. yakalanıp tutuklandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Manisa'dan Ankara yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Çoban'a çarptıktan sonra kaçtı. Kazanın etkisiyle savrulup kanalizasyona düşen Çoban, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Çoban'ın cesedi, kanalizasyondan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından çevredeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen polis, M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

DHA

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