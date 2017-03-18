Yayman: 16 Nisan’da Türkiye’nin geleceğini oylayacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 16 Nisan’daki halk oylamasının 'evet – hayır' oylamasından çok, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir oylama olduğunu söyledi.

Memur-Sen Hatay 1 Nolu Şubesi’nin istişare toplantısı Antakya Anemon Otel’de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ak Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Memur-Sen üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, değişen ve gelişen Türkiye’ye sürekli sorun çıkaran bir sistemle ülkenin yönetildiğini belirterek, artık sorun çözen bir yönetim sistemine geçmenin zamanının geldiğini kaydetti. Yayman, “Bu sorun üreten sistemin değişmesi için 'Evet' diyoruz ve demeye de devam edeceğiz inşallah. Biz, 16 Nisan’da sadece bir halk oylamasından eveti, hayırı oylamayacağız. Biz Türkiye’nin geleceğini oylayacağız. Biz Türkiye dünyanın neresinde olacak bunu oylayacağız, biz geleceğimizi oylayacağız. Bu anlamda bizim kapı kapı dolaşıp insanlara tek tek dokunarak derdimizi anlatmamız lazım. Eğer biz Türkiye’nin dünyada lider bir ülke olmasını istiyorsak, eğer biz Türkiye’nin bir kez daha dünya dış politika sahnesine giren ‘one minute’ diyen bir liderinin olmasını istiyorsak, biz inşallah 16 Nisan’da 'Evet' diyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN'IN BAŞKANLIK SİSTEMİNE İHTİYACI YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdiye kadar 11 toplamda 11 seçim kazandığını hatırlatan Yayman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Muhalefet hayır cephesi çıkmış 'Tayyip Erdoğan diktatör olacak' diyor, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor' diyor, geçen de ifade ettim Tayyip Erdoğan 5 tane genel seçim, 3 tane yerel seçim, 2 tane referandum, 1 tane cumhurbaşkanlığı toplamda 11 seçim kazanan ve 11 seçim sonucunda hala oyu yüzde 51 olan bir dünya lideridir. Tayyip Erdoğan’ın başkanlık sistemine, yarı başkanlık sistemine, cumhurbaşkanlığı sistemine ihtiyacı yok. Çünkü Tayyip Erdoğan bu milletin tarihinde bu milletin gönlünde hak ettiği yeri almıştır. Ve bu milletimiz onu yüreğine nakşetmiştir. Biz istiyoruz ki artık Tayyip Erdoğan’dan sonra koalisyonlar olmasın. Koalisyonla, istikrarsızlıklarla boğuşmasın diye güçlü bir yönetim olsun, güçlü bir hükümet olsun, güçlü bir Türkiye olsun, lider bir Türkiye olsun, 21'inci asır Türklerin ve Türkiye’nin asrı olsun diye biz 'Evet' diyoruz.”

DHA