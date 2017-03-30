Yazar İkala Erikli'nin kardeşi: Soğukkanlılıkla bilerek planlayarak öldürdü

"MELEKLER ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Sinem Koç, hakim karşısına çıktı.

"KARDEŞİMİ SOĞUKKANLILIKLA ÖLDÜRDÜ"

Duruşma sonrasında öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran avukatlarıyla birlikte adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Davit Çukran, "Benim kardeşimi soğukkanlılıkla bilerek planlayarak öldürdü. Kendisine deli süsü vermeye çalışıyor. İyiyi oynamaya çalışıyor. Akli dengesizlik kisvesi altında bu yaptığı işin cezai ehliyetinden kurtulmaya çalışıyor. Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden uzman hocaların 4 kişinin imzasıyla rapor aldık. Bu kişinin kişilik bozukluğu olduğu, kardeşime taktığını, kardeşime hedefine koyduğunu ve onu planlayarak düşünerek 4 aylık bir takip sonucunda profesyonelce bir takip sonucu öldürdüğü tespit edildi. Biz mahkemenin bu konudaki kararına güveniyoruz. Fakat bu konunun sonuna kadar delilik kisvesi altına gizlenmeden açığa çıkarılmasını rica ediyoruz. Talep ediyoruz. Kanunun vereceği ceza müebbet, onu istiyoruz" dedi.

"HAK HUKUK YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ"

Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ise eşinin Meleklerle Yaşamak kitabının çıktıktan sonra ilk bir yıl içinde 100 bin sattığını, milyonlarca takipçisi olduğunu belirterek "Biz böyle durumla hiç karşılaşmadık. Neden, niçin bilemiyorum ama şu anda konumuz buradaki Sinem Koç'un yaptıkları. Tabii kabul edilebilir değil. Bir şekilde hak hukuk yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

DHA